Albert Florian Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a fost adus, încătușat, din Germania! Primele imagini VIDEO

14:40

Tragedie fără margini într-o comună din județul Dolj. Doi tineri și-au găsit sfârșitul într-un mod teribil… Trupurile lor fără viață au fost găsite în baia casei în care locuiau. Rudele lor sunt îngenuncheate de morțile […] The post Tragedie într-o comună din Dolj. Doi tineri au fost găsiți morți în baia casei în care locuiau appeared first on Cancan.ro.