SUA: Casa Albă neagă intenţia de a-l umili pe premierul israelian, cu care Biden nu a discutat încă

Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iaşi, Andrei Cristea, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este un moment în care formaţia din Copou trebuie să se gândească doar la victorie în meciul cu Astra."Este o partidă extrem de importantă pentru noi, chiar decisivă. Nu vreau să pun presiune pe jucători, dar este un moment în care noi trebuie să ne gândim doar la victorie", a spus Andrei Cristea.''Am discutat mult cu jucătorii şi am încercat să le ridic moralul. Vă spun sincer, Cupa nu a fost un obiectiv pentru mine. Am luat o echipă într-o situaţie foarte dificilă, cu foarte multe goluri primite, cu moralul zdruncinat. Am încercat la acest meci de Cupă să dau posibilitatea şi altora să revină după accidentări, COVID-19 şi de aceea am spus că meciul de Cupă îl voi trata cu gândul la meciul cu Astra'', a mărturisit antrenorul-jucător.Cristea a precizat că se confruntă cu multe probleme de lot, având jucători accidentaţi, jucători suspendaţi şi jucători care se află în carantină.Chiar şi în aceste condiţii, Poli Iaşi, ultima clasată, va juca meciul cu Astra cu gândul la victorie: ''De pe poziţia pe care ne aflăm, fiind un meci acasă, e clar că ne gândim doar la victorie. Am toată încrederea în băieţi că vom face ca lucrurile să fie de partea noastră''.Andrei Cristea a mai declarat că doreşte să primească întăriri la echipe: ''Am avut o întâlnire cu preşedintele clubului şi cu directorul de scouting, le-am mai cerut întăriri şi sper să reacţioneze şi sper să vină într-un timp cât mai scurt, pentru că trebuie să-i şi integrăm''.Noul preparator fizic al echipei din Copou, italianul Riccardo Proietti, a comentat nivelul de pregătire al fotbaliştilor ieşeni, precizând că săptămâna viitoare va programa mai multe teste pentru a-şi face o părere clară asupra parametrilor fiecăruia dintre jucători."Acum e nevoie să existe o atmosferă pozitivă în vestiar şi în jurul echipei. Jucătorii trebuie să dea tot ce au mai bun la antrenamente, să nu mai stea cu capul plecat. Ei au nevoie de încredere, să creadă în posibilităţile şi calităţile lor pentru că au potenţial. E important să arate o altă mentalitate, să fie conştienţi că pot face lucrurile mai bine", a declarat Riccardo Proietti.Preşedintele executiv Ciprian Paraschiv, antrenorul Andrei Cristea şi preşedintele Consiliului Director, Leonid Antohi, au participat, vineri, la o întâlnire cu membrii Comisiei de Tineret şi Sport a Consiliului Local."A fost o întâlnire extrem de utilă. Dincolo de culoarea politică, toţi membrii comisiei şi-au manifestat susţinerea faţă de clubul nostru şi intenţia de a susţine Politehnica pe termen lung. Împreună vom lucra la un plan pentru următorii trei ani astfel încât să dezvoltăm fotbalul ieşean. Prefer să avem astfel de întâlniri în care să spunem lucrurilor pe nume şi reprezentanţii comunităţii ieşene să aibă o imagine reală a clubului din Copou, decât să apară în spaţiul public informaţii false", a declarat Paraschiv.CSM Politehnica Iaşi o va întâlni pe AFC Astra Giurgiu, duminică, pe Stadion ''Emil Alexandrescu'', de la ora 12:15, în etapa a 23-a a Ligii I de fotbal.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)