EFEMERIDE ASTRONOMICE - 13 februarie

Senatorii au chestionat vineri echipa de apărare a lui Donald Trump şi membrii acuzării, în a patra zi a procesului de destituire a fostului preşedinte pentru acuzaţia de incitare la insurecţie, transmite dpa.Avocaţii fostului preşedinte au încheiat vineri prezentarea apărării, denunţând un proces care are drept scop eliminarea unui adversar politic. Bruce Castor, ultimul dintre cei trei avocaţi ai apărării care a vorbit, a declarat că scopul procesului este "interzicerea a 75 de milioane de alegători şi incriminarea opiniilor politice".După ce avocaţii lui Trump şi-au încheiat apărarea, senatorii au pus întrebări echipelor apărării şi acuzării.Democraţii au întrebat despre modul în care acuzaţiile nefondate de fraudă electorală ale lui Donald Trump i-au radicalizat pe susţinătorii acestuia, în timp ce republicanii au întrebat dacă punerea sub acuzare este un "proces politic" menit să-l discrediteze pe fostul preşedinte.Senatori din ambele partide au întrebat dacă Donald Trump a luat măsuri pentru a opri violenţa."Motivul pentru care această întrebare continuă să apară, este pentru că răspunsul este unul negativ" a declarat senatoarea democrată Stacey Plaskett. Foto: (c) JIM LO SCALZO/EPA Într-un moment tensionat, avocaţii fostului preşedinte au refuzat să răspundă la o întrebare adresată de senatorul independent Bernie Sanders, care a vrut să ştie dacă Donald Trump a minţit atunci când a afirmat că alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020 au fost furate."Opinia mea este irelevantă în această procedură", a răspuns avocatul Michael van der Veen. Foto: (c) Jabin Botsford POOL/EPAMai devreme în cursul zilei, avocaţii şi-au construit apărarea împotriva acuzaţiilor de incitare a mulţimii pentru a ataca clădirea Capitoliului, susţinând că vorbele lui Donald Trump au fost scoase din context de către congresmenii democraţi care urmăreau să îl acuze. Van der Veen a argumentat că nu este nimic în neregulă cu discursul lui Trump.Avocatul David Schoen i-a criticat pe democraţi pentru falsificarea dovezilor şi a arătat o serie de înregistrări video ale parlamentarilor democraţi care pronunţau cuvântul "luptă" într-un efort evident de a demonstra ipocrizia acestora. Apărarea lui Trump a susţinut că întregul proces de punere sub acuzare nu a fost altceva decât un efort de "eliminare a unui adversar politic". Foto: (c) SENATE TELEVSION HANDOUT/EPACamera Reprezentanţilor l-a acuzat pe Donald Trump de instigare la insurecţie, susţinând că discursul său privind frauda electorală şi retorica folosită au impulsionat asaltul asupra clădirii Capitoliului, revoltă în care cinci persoane, printre acre un ofiţer de poliţie, şi-au pierdut viaţa.Perspectiva unui vot în Senat pentru condamnarea lui Donald Trump este puţin probabilă. Democraţii au nevoie de o majoritate de două treimi, ceea ce înseamnă că este nevoie de votul a 17 republicani.Majoritatea republicanilor din Senat, care se tem de reacţiile bazinului electoral extrem de mobilizat al lui Donald Trump, nu au fost până acum dispuşi să acţioneze împotriva unui membru puternic al partidului.După sesiunea de întrebări şi răspunsuri, Senatul se va reuni din nou sâmbătă, când se aşteaptă să se voteze punerea sub acuzare. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)