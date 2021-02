Rouhani: Am putea avea nevoie de un deceniu pentru a învinge pandemia de coronavirus, în pofida vaccinurilor

10:10

Designerul ploieştean Georgiana Iordache a reuşit, în perioada restricţiilor impuse de autorităţile române la scurt timp de la debutul pandemiei, să se inspire chiar din realităţile momentului pentru a crea o colecţie diferită de ceea ce a conceput până atunci, totul pornind de la certitudinea că nevoia de a arăta bine nu a dispărut, chiar dacă oamenii stăteau foarte mult timp în casă, unii fiind în situaţia de a lucra de la domiciliu. "Debutul pandemiei a fost un şoc. La început, am avut speranţa că lucrurile îşi vor reveni repede, însă cu trecerea timpului mi-am dat seama că această criză va dura cel puţin un an şi trebuie să acţionez astfel încât să supravieţuim. Nu am un atelier mare, am o echipă formată din cinci oameni, dar nu m-am îndurat să pun lacăt pe uşă, aşa că m-am reprofilat. Noi suntem specializaţi pe rochii de ocazie şi mireasă, evenimentele au fost interzise, deci nevoia de produsele noastre nu mai exista momentan, aşa că am identificat o altă nevoie în piaţă pe care să o satisfacem", povesteşte, pentru AGERPRES, Georgiana Iordache. Ca în majoritatea cazurilor, la atelierul său au început să fie create halate din polipropilenă, măşti şi combinezoane, în condiţiile în care necesitatea de astfel de materiale era foarte mare pe fondul închiderii vămilor şi restricţionării importurilor. După ce situaţia pe acest segment s-a reglat, importurile fiind din nou posibile, ea s-a văzut nevoită să se reorienteze şi astfel a luat naştere o colecţie de halate de casă tip rochie."M-am gândit că, deşi oamenii stau acasă, nevoia de a arăta bine nu a dispărut. Chiar dacă lucrezi de acasă, tot ai nevoie de a arăta bine, a te simţi bine şi a te simţi confortabil. M-am gândit, deci, la halate de casă care să arate precum rochiile şi am creat o colecţie de halate de casă şi pijamale care au elemente din sfera rochiilor de seară - broderiile, nasturii, croiala -, pe care le-am pus la vânzare online, publicul fiind foarte încântat de produse. O bună parte dintre ele sunt confecţionate din mătăsurile pe care le foloseam pentru a face rochiile de ocazie şi pe care, de altfel, le aveam pe stoc", mărturiseşte Georgiana. Partea cea mai grea în această perioadă a fost, din punctul său de vedere, tranziţia de la produsele făcute pe comandă, pe măsurile clientului, de la interacţiunea cu acesta, la lucrul în "blind", pe măsuri standard, pentru crearea de produse destinate unor clienţi pe care nu îi cunoaşte, pe care nu i-a văzut şi nu i-a "simţit"."Ce m-a ţinut cu sufletul la gură a fost aşteptarea feedback-ului. La rochii, îl aveam pe moment, acum nu am mai trecut prin aşa ceva", spune Georgiana Iordache. În ciuda tuturor greutăţilor, ea se declară fericită că a reuşit să îşi menţină afacerea deschisă şi chiar să îşi păstreze toţi angajaţii."O vreme, artistul din mine a fost în depresie, dar sunt o persoană care nu acceptă uşor înfrângerea, aşa că am refuzat să închid şi am găsit soluţii pentru a merge mai departe. Sunt fericită că am stat la suprafaţă, nu am trimis oamenii în şomaj, nu am făcut disponibilizări. Sunt mândră că am reuşit!", subliniază designerul. În ceea ce priveşte aşteptările pentru anul în curs, designerul ploieştean crede că viitorul nu sună prea bine."Din păcate, nu pot să spun că viitorul sună bine pentru anul acesta. Cred că va fi o îmbunătăţire faţă de anul trecut, dar nu cu mult. Am cliente care mă sună să comande rochii de ocazie sau de mireasă pentru evenimente spre sfârşitul verii, dar contractele se semnează cu clauze de prelungire sau amânare. În mod normal, în această perioadă efectiv bubuiam de comenzi, lucram în două schimburi. Acum lucrăm un singur schimb... Se simte diferenţa, dar mă bucur că se mişcă un pic lucrurile într-o direcţie bună", recunoaşte aceasta. În privinţa colecţiei de halate de casă şi pijamale, Georgiana Iordache spune că, deşi a plecat la drum cu gândul că aceasta va fi o soluţie de moment, a prins drag de proiect şi a decis să îl dezvolte şi să îl păstreze mai departe alături de colecţiile sale de rochii de ocazie şi de mireasă.În prezent, ea şi echipa sa lucrează la o nouă colecţie de rochii de mireasă şi de ocazie."Chiar dacă situaţia este dificilă, am decis să nu lăsăm acest an să treacă fără o colecţie, fie ea mai mică", a conchis designerul ploieştean. AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Constantin, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Serban Nitescu / instagram.com