Caz revoltător! O bătrânică de 85 de ani trăiește cu o pensie de numai 95 de lei pe lună. Cum se descurcă femeia

09:00

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim profitul. Ne vom axa pe meciuri programate în Liga 1, La Liga și Serie A. BILETUL ZILEI » ATACĂM UN NOU PROFIT […] The post Biletul Zilei » 100% fotbal! appeared first on Cancan.ro.