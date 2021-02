Box: Andrei Arădoaie şi Cristian Filip, medaliaţi cu bronz la Memorialul Bocskai

16:00

Premierul Florin Cîţu a afirmat sâmbătă că aşteaptă de la membrii Cabinetului "performanţă" şi "eficienţă" şi a precizat că la jumătatea anului va face o evaluare a acestora, declarându-se nemulţumit de faptul că unii dintre miniştri optează în primul rând pentru subvenţii alocate companiilor cu pierderi, decât pentru investiţii."Am fost surprins neplăcut când în unele discuţii cu colegii mei, membri din Cabinet, am văzut o susţinere mai mare pentru subvenţii, pentru anumite companii cu pierderi, decât pentru investiţii. Aşa ceva nu accept. Am cerut un program de reformă pentru companiile de stat, încă nu a venit, şi atunci o să introducem în Legea bugetului. Şi mai sunt câteva lucruri pe care le vom introduce, până ajungem la Legea bugetului. Au fost discuţii despre acest buget cu miniştrii. Toţi miniştrii au vrut mai mulţi bani. (...) Iniţial, cererile pentru ministere au fost de 49 miliarde de lei în plus faţă de ce avem. Exact ceea ce îmi era frică: punem bugetul nostru peste bugetul PSD şi facem un buget mai mare. Greşit total, nu aşa putem să mergem înainte", a subliniat Cîţu la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, toţi miniştrii, cu câteva excepţii, au cerut bugete mai mari faţă de anii precedenţi."Am avut doar câteva excepţii - la Secretarul General al Guvernului şi la Ministerul Finanţelor, unde au fost bani pentru alegerile generale. Am, mare parte, răspuns cu bugete mai mari pentru toate ministerele faţă de anul trecut, deci avem bugete mai mari faţă de anul trecut în aproape toate ministerele, am zis cele trei excepţii. Dar acum vin şi aşteptările mele pentru miniştri şi este vorba de performanţă, eficienţă şi prin aceste alocări aş vrea să văd că există o monitorizare. Şi îi anunţ pe această cale că la jumătatea anului vom face o evaluare. Vor fi indicatori, vom folosi indicatori intermediari şi la jumătatea anului vom face o evaluare în ceea ce priveşte execuţia bugetară, pentru că eu am mai văzut acest film şi în anii precedenţi, că ne batem pentru un buget la începutul anului şi execuţia bugetară este dezastruoasă la jumătatea anului", a spus Florin Cîţu.El a precizat că la jumătatea anului discuţiile vor avea loc cu mandatele miniştrilor pe masă."Am văzut anul acesta discuţii în spaţiul public, nu ştiu cât au fost adevărate, cât nu au fost adevărate, dar dacă sunt adevărate şi vorbim de voturi în Parlament pentru susţinerea bugetului sau de demisii, vom discuta şi la rectificarea bugetară, la jumătatea anului, execuţia bugetară cu mandatele pe masă. Eu am fost de acord să mărim bugetul, sunt cheltuieli mari pe care trebuie să le susţinem, dar aş vrea să văd şi execuţie, vreau să văd şi performanţă, vreau să văd şi acea reformă a companiilor de stat. Şi cum nu am primit până acum niciun program de restructurare a acestor companii, vom face acest lucru prin legea bugetului", a mai spus premierul. AGERPRES/(A - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei) Citeşte şi: Premierul Cîţu: România, în deficit excesiv din cauza politicilor dezastruoase din perioada 2017-2019 Cîţu, întrebat despre un eventual acord cu FMI: Nu, niciodată Premierul Cîţu: Am fost felicitaţi la Bruxelles pentru cum am pregătit campania de vaccinare Cîţu: Anul acesta refacem Legea salarizării unitare; nu sunt de acord cu aberaţiile votate de PSD Cîţu: Prin buget reparăm dezmăţul făcut de PSD; Tovarăşul Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon!