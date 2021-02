VIDEO Senatorii americani l-au achitat pe Donald Trump în al doilea său proces de impeachment

20:50

Democraţii şi apărarea fostului preşedinte american Donald Trump au ajuns, sâmbătă, la un acord care permite evitarea convocării martorilor şi avansarea procesului de impeachment deschis în Senatul american împotriva fostului lider de la Casa Albă, informează AFP.Acordul a fost anunţat de cele două partide în şedinţa publică a Senatului, în a cincea zi a procesului de impeachment lansat contra lui Trump pentru ''incitare la insurecţie''.Procurorii democraţi anunţaseră anterior că vor să o audieze pe o aleasă republicană, Jaime Herrera Beutler, ceea ce ar fi întârziat procedura. Foto: (c) US HOUSE OF REPRESENTATIVES HANDOUT/EPAÎn cele din urmă, depoziţia acesteia a fost citită în şedinţa publică şi inclusă în dosar.Fiecare parte urmează acum să îşi prezinte concluziile.Camera Reprezentanţilor a Congresului american l-a acuzat pe Trump de ''incitare la insurecţie'', susţinând că discursul acestuia din 6 ianuarie a încurajat mulţimea de susţinători să ia cu asalt Capitoliul în aceeaşi zi. Cinci persoane au decedat în acele evenimente, printre care un ofiţer de poliţie.Pentru moment pare improbabil ca Senatul să voteze pentru condamnarea lui Donald Trump. Democraţii au nevoie de o majoritate de două treimi în Senat, ceea ce înseamnă că 17 republicani ar trebui să voteze pentru condamnarea fostului preşedinte. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: * LIVE UPDATE VIDEO În Senatul SUA a început cel de-al doilea proces de punere sub acuzare a lui Donald Trump