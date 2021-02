Rusia: Mai multe acţiuni de susţinere a femeilor închise după manifestaţiile opoziţiei

15:20

Procuratura din New York anchetează tranzacţiile financiare având legătură cu mai multe clădiri din Manhattan care aparţin fostului preşedinte republican Donald Trump, transmite EFE, care citează informaţii publicate sâmbătă în presa americană.Potrivit declaraţiilor făcute pentru Wall Street Journal de surse care au dorit să rămână anonime, Procuratura din Manhattan examinează împrumuturile solicitate de Trump pentru "clădirea sa emblemă", Trump Tower, situată pe Fifth Avenue, precum şi pentru un zgârie-nori în stil artdeco din districtul financiar din New York, Trump International Hotel and Tower (situat în Columbus Circle), şi Trump Plaza, o clădire de apartamente de lux amplasată în Upper East Side.Toate împrumuturile care sunt analizate au fost acordate de sucursale ale Ladder Capital Corp, un fond de investiţii imobiliare cu sediul la New York care, din 2012, i-a împrumutat lui Trump peste 280 de milioane de dolari pentru aceste patru clădiri, potrivit ziarului american.Anchetarea imobilelor lui Trump se produce în timp ce Procuratura din Manhattan este implicată într-o bătălie judiciară pe tema declaraţiilor fiscale ale fostului preşedinte şi a altor informaţii financiare. Tribunalul Suprem din SUA a decis în iulie 2020 că firma contabilă a lui Trump trebuia să predea documentele solicitate, însă magnatul new-yorkez a făcut recurs în două rânduri. Deocamdată, tribunalul nu a anunţat dacă va admite sau nu apelul, astfel că solicitarea Procuraturii din Manhattan a rămas în coadă de peşte.Între timp, Trump a declarat că ancheta privind activităţile sale financiare, condusă de procurorul Cyrus Vance, un democrat, este "o vânătoare de vrăjitoare", iar avocaţii fostului preşedinte au descris-o drept "o excursie de pescuit".În schimb, Vance afirmă că desfăşoară o anchetă complexă în privinţa unor presupuse fraude bancare comise de The Trump Organization, entitatea care regrupează companiile lui Trump.În afara bunurilor sale imobiliare din Manhattan, procurorii anchetează şi imensa proprietate din Seven Springs, în comitatul new-yorkez Westchester, pe care - potrivit Wall Street Journal - Trump a cumpărat-o în 1995 cu suma de 7,5 milioane de dolari şi despre care a declarat în 2012, pe când încerca să o transforme într-un cartier rezidenţial de lux, că valora aproape 300 de milioane de dolari.Evaluarea proprietăţii din Seven Springs de către Trump a mai făcut obiectul unei anchete de fraudă, realizată de biroul procurorului general din New York, Letitia James, care dorea să stabilească dacă The Trump Organization a supraevaluat valoarea proprietăţii în înscrisurile contabile anuale cu scopul de a obţine împrumuturi sau alte avantaje fiscale. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei)