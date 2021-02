Căsătorie de Valentine’s Day! Doi tineri și-au unit destinele la Poarta Sărutului

11:30

Lipsa hranei de la Survivor România atrage tot felul de scandaluri între concurenții care deja au ajuns la capătul răbdării. Elena Marin și Alexandra Stan s-au certat și au ajuns la cuțite, totul pe fondul […] The post Scandal de proporții la Survivor, din cauza mâncării. Alexandra Stan și Elena Marin au ajuns la cuțite: „Te vede Dumnezeu” appeared first on Cancan.ro.