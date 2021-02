Misiune contracronometru pentru pompierii doljeni! Doi copii din Răcarii de Sus, scoși din apele unui lac

13:10

Nu există ediție a emisiunii Survivor România în care concurenții să nu-și arunce săgeți otrăvitoare. De data aceasta cel care și-a ieșit din minți a fost Cătălin Moroșanu, căci nu a fost de acord […] The post Cătălin Moroșanu și-a ieșit din minți la Survivor. Ce l-a enervat pe luptător appeared first on Cancan.ro.