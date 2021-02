Kosovo: Un partid reformist de stânga învinge în alegerile legislative

20:20

Mai multe ambasade occidentale din Mynmar au cerut duminică armatei, care este pe care să desfăşoare trupe, "să nu recurgă la violenţă" împotriva manifestanţilor care protestează împotriva loviturii de stat, relatează AFP. There are reports of several tanks rolling on the roads in Yangon. A tank was spotted near U Htaung Bo roundabout in Yangon at around 5:45pm on Sunday, February 14.Photos: Aung Htay Hlaing/The Myanmar Times pic.twitter.com/7VTB3u1MY7— The Myanmar Times (@TheMyanmarTimes) February 14, 2021 "Le cerem forţelor de securitate să nu recurgă la violenţă împotriva manifestanţilor şi civililor care protestează împotriva răsturnării guvernului lor legitim", au scris pe Twitter reprezentanţele diplomatice ale SUA, Canadei şi ale mai multor ţări din Uniunea Europeană. Statement by Ambassadors to Myanmar: "We support the people of Myanmar in their quest for democracy, freedom, peace, and prosperity. The world is watching." pic.twitter.com/OtRzSEIf1H— U.S. Embassy Burma (@USEmbassyBurma) February 14, 2021 Anterior, Ambasada SUA a atras atenţia că armata din Myanmar este pe cale să desfăşoare trupe în Yangon, capitala economică a ţării, şi că telecomunicaţiile ar putea fi perturbate în cursul nopţii, existând temeri privind o represiune a forţelor militare împotriva mişcării de contestare.Şi mai devreme, pe străzile din cel mai mare oraş al ţării au fost văzute pentru scurt timp tancuri. Foto: (c) Stringer/REUTERSÎn nordul Myanmarului, forţele de ordine au dispersat duminică o adunare trăgând asupra manifestanţilor, potrivit unei jurnaliste locale, care nu a putut spune dacă a fost vorba de gloanţe reale sau de cauciuc. Foto: (c) Stringer/REUTERSCinci jurnalişti au fost reţinuţi cu această ocazie, conform unei instituţii media locale.Teama de represalii este răspândită în această ţară, unde ultimele revolte populare, din 1988 şi 2007, au fost reprimate sângeros de militari.Iar teama e cu atât mai mare cu cât mobilizarea împotriva loviturii de stat, prin care guvernul civil condus de Aung San Suu Kyi a fost răsturnat la 1 februarie, nu a scăzut.Duminică, pentru a noua zi consecutiv, zeci de mii de persoane au ieşit în stradă în mai multe oraşe din Myanmar.AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Andreea Preda)