Concert aniversar Trooper, pe 12 iunie, la Arenele Romane

Actriţa Jane Seymour (nume real Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg) s-a născut la 15 februarie 1951, în Middlesex, Anglia, Marea Britanie, având origini poloneze (după tată) şi olandeze (după mamă). A adoptat numele de scenă Jane Seymoure după ce a păşit în viaţa artistică, inspirându-se din numele uneia dintre soţiile regelui Henric al VIII-lea, conform site-ului www.imdb.com.A debutat pe scenă când avea 13 ani, la Festivalul de balet de la Londra, după terminarea studiilor la Şcoala de Arte Educaţionale, iar în 1969 a apărut în "Oh! What a Lovely War". Un an mai târziu, în 1970, a fost distribuită în rolul Lilian Stein din "The Only Way", scrie site-ul cinemagia.ro.Cu acest rol a atras atenţia producătorilor filmelor din seria James Bond, devenind "fata Bond" în pelicula "Live and Let Die" (1973), în care a jucat alături de Roger Moore. În acelaşi an a fost distribuită în serialul "The Onedin Line" ("Linia maritimă Onedin", 1973) şi în seria "Frankenstein: The True Story" ("Frankenstein: Povestea adevărată"), potrivit imdb.com. Sursa foto: Jane Seymour /FacebookÎn 1978, a fost Serina în filmul "Battlestar Galactica" dar şi în primele cinci episoade ale serialului de televiziune cu acelaşi nume. A revenit pe marele ecran în comedia "Oh! Heavenly Dog" ("O minune de căţel", 1980), alături de Chevy Chase şi Omar Sharif. Sursa foto: Somewhere In Time/FacebookRolul Elise McKenna din drama romantică "Somewhere in Time" ("Undeva, cândva", 1980) - după romanul "Bid Time Return" (1975) de Richard Matheson, care a scris şi scenariul filmului - a fost unul dintre succesele actriţei, filmul fiind difuzat în ţări din Europa şi America. În filmul "Somewhere in Time" i-a avut parteneri de platou de filmare pe actorii Christopher Reeve şi Christopher Plummer. În 1981 a jucat în mini-seria "East of Eden", rol care i-a adus un Glob de Aur în 1982, pentru rolul principal Cathy Ames. Un an mai târziu, a apărut în "The Scarlet Pimpernel", cu Anthony Andrews şi Ian McKellen.A fost recompensată, în 1988, cu premiul Emmy pentru rolul din filmul "Onassis: The Richest man in the World". În acelaşi an, Jane Seymour a fost nominalizată la premiul Emmy pentru rolul Natalie Henry din pelicula "War and Remembrance". În 1989, cu ocazia celei de a 200-a aniversări a Revoluţiei Franceze, a apărut în filmul de televiziune la "Revolution Française", filmat atât în limba franceză, cât şi în limba engleză, precizează site-ul cinemagia.ro. Sursa foto: Jane Seymour /FacebookDupă numeroase apariţii în filme de televiziune, în 1993 a fost distribuită în rolul Michaela "Mike" Quinn, din serialul de mare "Dr. Quinn, Medicine Woman" creat de Beth Sullivan, în care interpretează o femeie medic, care pleacă din Boston şi se stabileşte în Colorado Springs, unde reuşeşte nu doar să salveze vieţi, dar şi să schimbe mentalităţi, alături de Byron Sully (interpretat de actorul Joe Lando), cel care îi devine soţ în serial şi cu care întemeiază o familie. Rolul din serialul "Dr. Quinn, Medicine Woman" i-a adus lui Jane Seymour nominalizări la premiile Emmy şi Golden Globes, iar 1996 a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune. Serialul a durat până în 2001. Sursa foto: Jane Seymour /Facebook Anii 2004 şi 2005 i-au adus apariţii în alte seriale de televiziune - "Law & Order: Special Victims unit" (2004) şi "Smallville" (2005). Tot în 2005 a jucat în filmul "Wedding Crashers", pe marile ecrane, dar şi în serialul "How I Met Your Mother", mai scrie site-ul cinemagia.ro.Din bogata filmografie a actriţei mai amintim peliculele: "The Assistants" (2009), "Perfectly Prudence" (2011), "Love, Wedding, Marriage" (2011), "The Family Tree" (2011), "Freeloaders" (2012), "Lake Effects" (2012 ), "Austenland" (2013), "An American Girl: Saige Paints the Sky" (2013).În 2013, Jane Seymour a filmat în România, pentru comedia romantică "Love by Design", regizată de Michael Damian şi lansată în 2014, în care interpretează rolul de redactor şef al unei reviste de modă din Manhattan, conform site-ului www.romania-insider.com.Au urmat ale apariţii în filmele "About Scout" (2015), "Fifty Shades of Black" (2016), "High Strung" (2016), "Sandy Wexler" (2017), "The Female Brain" (2017), "Just Getting Started" (2017), "Mistrust" (2018), "Little Italy" (2018), "High Strung Free Dance" (2018). Sursa foto: Jane Seymour /FacebookCea mai recentă peliculă în care a jucat Jane Seymour este "Friendsgiving" (2020).Jane Seymour este pasionată de pictură, de design vestimentar şi design de bijuterii, este şi producător de film, participă la strângeri de fonduri în scop caritabil.Actriţei i-a fost acordat Ordinul Imperiului Britanic în anul 2000 şi a fost onorată cu stea pe Hollywood Walk of Fame, scrie cinemagia.ro. În anii '80, a început o carieră de scriitoare, iar în februarie 2005, Jane Seymour a devenit cetăţean al Statelor Unite.Este mama a patru copii - Katherine şi Sean, din căsătoria cu David Flynn (din 1981 până în 1992), şi gemenii John şi Kristopher din căsătoria cu James Keach (din 1993 până în 2015) - şi bunica a şase nepoţi, care o numesc "Oma", potrivit site-ului https://www.closerweekly.com/. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Jane Seymour /Facebook