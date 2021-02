A murit constănţeanul care a fost transferat la un spital din Belgia

09:15

În data de 17 iulie 2020, OSCE a dat publicităţii un Raport de 163 de pagini întocmit de către ODIHR (Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului), intitulat „OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic”, unde, printre altele, fugitiv, se evaluează şi prestaţia statelor în timpul pandemiei în chestiunea drepturilor religioase ale cetăţenilor lor, scrie Radu Cupcea pe blogul LARICS de pe adevarul.ro.