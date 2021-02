Situație fără precedent la „Survivor România”. Marilena Cuciurean și Alin Sălăjean au scăpat de eliminare datorită publicului

10:40

Bujorii sunt flori spectaculoase care înveselesc orice grădină sau casă. Minunații bujori sunt rezistenți și înfloresc an de an, având nevoie doar de puțină îngrijire. Bujorii sunt originari din Asia, Europa și vestul Americii de Nord. Floarea de bujor, cunoscută sub denumirea știintifică de Paeonia romanica peregrina este considerată una dintre cele mai vechi flori […]