Gwyneth Paltrow a lansat “vibratorul suprem”, de Valentine’s Day

15:00

Filmările pentru serialul „House of the Dragon”, un prequel al hitului „Game of Thrones”, vor debuta în luna aprilie, au confirmat reprezentanții HBO. Povestea creată de George R.R. Martin, Miguel Sapochnik și Ryan Condal îi […] Articolul Filmările pentru serialul „House of the Dragon”, prequel „Game of Thrones”, încep în aprilie apare prima dată în Apropo.ro.