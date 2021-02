Vești triste pentru fanii „Puterea Dragostei”! Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri s-a destrămat. „Ca mine nu o să mai găsească”

13:00

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter a avut loc luni în județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul de 3,3 grade pe scara Richter a avut loc […] The post Cutremur în România, în urmă cu scurt timp. Unde s-a resimțit seismul appeared first on Cancan.ro.