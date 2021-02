Coronavirus: Starea de urgenţă în sănătatea publică se prelungeşte cu două luni în Republica Moldova

18:40

Singurul primar USR din judeţul Sibiu, Timotei Păcurar, din comuna Micăsasa, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, că şi-a angajat o consilieră personală la primărie, pe Andreea Zîmţă, o colegă de partid, aceasta fiind aleasă din 32 de candidaţi."Deocamdată am scos doar postul de consilier al primarului şi acolo nu era nevoie de concurs, dar am primit 32 de CV-uri, oameni foarte bine pregătiţi. Am ales şi avem o nouă colegă de două săptămâni. Urmează ca astăzi (luni n.r.) să scoatem postul de Cadastru la concurs, toate o să fie publice pe pagina primăriei. Totul o să fie transparent, să ne înconjurăm şi să creăm o echipă de oameni profesionişti, să facem una din cele mai faine comunităţi şi una din cele mai funcţionale administraţii locale. Cred că cei care au aplicat au încredere în noi şi vor să facă parte din echipă, (salariul este n.r.) 2.800 de lei net, sporul este doar norma de hrană", a precizat primarul Timotei Păcurar.Potrivit primarului, din 32 de candidaţi interesaţi să se angajeze consilieri ai primarului USR din Micăsasa, doar cinci sunt localnici, restul erau din municipiile Sibiu şi Mediaş sau din restul judeţului. O parte dintre candidaţi au fost colegi de partid ai primarului."Cinci au fost din Micăsasa, restul din Sibiu, Mediaş, Blaj. Erau şi membri USR PLUS", a mai spus primarul din Micăsasa.Timotei Păcurar a fost consilierul fostului primar. După alegeri, Păcurar a devenit primarul comunei Micăsasa şi a ales, la rândul său, o persoană ca şi consilier al primarului, un post care nu necesită concurs, din spusele sale."Noi aveam dreptul şi legea ne permite să alegem un om fără concurs, pe postul de consilier", a arătat primarul Timotei Păcurar.Andreea Zîmţă a fost aleasă din 32 de candidaţi, pentru că scrisoarea ei de intenţie l-a impresionat pe primar."Am ales-o pe colega Andreea Zîmţă pentru că, în primul rând, a contat scrisoarea de intenţie, că vrea să se implice în dezvoltarea comunităţii din Micăsasa. E un post pe comunicare, pe site, să se ocupe de problemele cu site-ul. Scrisoarea de intenţie a fost diferită de cele 25 care au fost copiate. (...) Am avut 25 de scrisori de intenţie copiate toate de pe Internet, toate la fel, doar schimbat numele", a menţionat primarul Păcurar.Edilul comunei Micăsasa a precizat că nu a ştiut-o pe noua sa consilieră personală de la primărie din partid, ci a cunoscut-o numai când a venit la interviu, când şi-au dat seama că îi leagă "aceleaşi idealuri.""Am cunoscut-o când a venit la interviu. Nu am ştiut-o deloc anterior, mă leagă aceleaşi idealuri, probabil de asta lucrează şi acum la primărie", a mai declarat primarul Timotei Păcurar.Prezent la conferinţa de presă, liderul judeţean al USR, Adrian Echert, a spus că primatul din Micăsasa, colegul său de partid, a organizat "un concurs pe bune"."Opinia mea este că a fost un concurs pe bune", a arătat Adrian Echert. AGERPRES-FOTO PE FLUX/(A-autor: Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Andreea Lăzăroiu)