Cornel Dinu râde de schimbările făcute de FCSB: „Doar dacă se joacă «D-ale Carnavalului» poţi face asta” » Ce spune despre problemele de la echipă

21:10

Răzvan Lucescu, 51 de ani, și-a luat rămas bun de la jucătorii lui Al Hilal.„Am câștigat împreună Liga Campionilor, campionatul, Cupa. Am obținut cea mai mare medie de puncte a echipei. Am fost o forță împreună, am trăit momente istorice! Să nu le uitați. Vă mulțumesc!”, a fost mesajul de adio transmis de antrenorul român. ...