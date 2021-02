Roni Herșcovici, tânărul care a lovit cu mașina un polițist în 2017, a fost eliberat din penitenciar

10:40

Scene revoltătoare în Bacău! O elevă este bătută cu sălbăticie de alte colege, în timp ce un alt grup filmează secvențele agresive cu nepăsare. Bătaia pe care o primește eleva din partea altor colege are […] The post Scene revoltătoare lângă o școală din județul Bacău. O elevă este bătută și umilită de trei colege, în timp ce alții filmează appeared first on Cancan.ro.