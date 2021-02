Bancul zilei | Cu cine și-a pierdut virginitatea un tânăr

11:40

Mai multe școli și grădinițe din județul Brașov au intrat în scenariul roșu chiar de marți, 16 februarie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat Hotărârea nr. 32/2021. Ce înseamnă asta? Este vorba […] The post Scenariu roșu pentru școlile și grădinițele din Brașov appeared first on Cancan.ro.