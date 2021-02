Campania de vaccinare anti-COVID/ 45.977 de persoane - imunizate în ultimele 24 de ore

17:10

Christie's a anunţat marţi că pune în vânzare o operă considerată prima creaţie complet digitală oferită de o casă de licitaţii importantă, informează Reuters.Intitulată ''Everydays - The First 5000 Days'' şi semnată de artistul digital american cunoscut sub numele de Beeple, creaţie este alcătuită din totalitatea operelor de artă realizate de acesta pe parcursul a 13 ani.Casa de licitaţii Christie's New York a precizat că, având în vedere noutatea demersului, licitaţia, care va avea loc online în perioada 27 februarie-11 martie, va începe de la preţul de doar 100 de dolari.Creaţia poartă ceea ce se numeşte un Token Nefungibil (NFT), un semn digital unic criptat în semnătura artistului şi care reprezintă garanţia proprietăţii şi autenticităţii, fiind ataşat în permanenţă de opera de artă.Licitaţia are loc într-un moment de expansiune rapidă a pieţei de artă digitală, când creatorii folosesc imagini generate pe calculator, fotografii scanate, videoclipuri trucate şi ale medii pentru a da naştere unei creaţii originale.Introducerea recentă a NFT-urilor deschide calea ca arta digitală să poată fi vândută în acelaşi fel ca picturile şi sculpturile tradiţionale.''Deşi nu este similară cu apariţia artei stradale, care a devenit o categorie de colecţie de cea mai înaltă calitate, arta pe bază de NFT este pe punctul de a deveni viitoarea forţă revoluţionară de pe piaţa de artă'', a spus Noah Davis, specialist în artă contemporană şi postbelică în cadrul Christie's, într-un comunicat.Beeple, care locuieşte în Wisconsin, a început proiectul ''Everydays'' în 2007, luându-şi angajamentul să creeze şi să publice online o operă nouă de artă în fiecare zi. ''The First 5000 Days'' conţine toate aceste opere într-o singură compoziţie.Beeple este un artist popular şi a colaborat cu cântăreţi pop precum Ariana Grande şi Justin Bieber pentru a crea elemente grafice folosite în concertele acestora. Creaţiile sale se regăsesc şi în colecţia de modă pentru femei, primăvară 2019, a casei de modă Louis Vuitton.Licitaţia de la Christie's urmează după o vânzarea desfăşurată din octombrie 2018 a unui portret realizat în întregime prin inteligenţă artificială. ''Portretul lui Edmond Belam'', semnat de proiectul colectiv de artă francez Obvious, s-a vândut pentru 432.500 de dolari şi a fost descris ca primul portret generat de un algoritm scos vreodată la licitaţie. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: christies.com