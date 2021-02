Un actor s-a sinucis din cauza soției. Bărbatul a transmis ultimele clipe de viață într-un live pe Facebook

14:40

Tragedie într-o familie din Prahova. Un băiețel de 10 ani a ajuns de la școală la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Medicii nu l-au mai putut salva. Scenele dramatice s-au […]