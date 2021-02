Coronavirus/Olanda: O Curte de apel confirmă interdicţia de circulaţie pe timpul nopţii

20:10

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit 11 oferte pentru construcţia Secţiunii 2 Boiţa - Cornetu a Autostrăzii Sibiu - Piteşti, iar în cadrul procedurii de "licitaţie restrânsă" instituţia va selecta un număr de maximum 6 ofertanţi care vor depune oferte tehnice şi financiare în etapa a II-a a procedurii de achiziţie publică.Potrivit unui comunicat al CNAIR, remis marţi AGERPRES, cei 11 ofertanţi sunt: Asocierea Aktor SA- Rizzani de Eccher (Grecia-Italia), Astaldi Spa (Italia), Asocierea China Communications Construction Company LTD - Drum Asfalt SRL - Dimex 2000 Company (China - România), Impresa Pizzarotti & CSpA (Italia), Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia), Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS - Gulermark Agir Sanayi Anara ve Taahut AS - Yapi Merkezi ve Sanayi AS - Ozalgin Insaat Ticaret ve Sanayi (Turcia), Asocierea Mapa Insaat ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret (Turcia), Asocierea Rec Uluslararasi Insaat Yatirim Sanaya ve Ticaret Anonam Sarketa - Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi AS (Turcia), Asocierea Sinohydro Corporation Limited - Power Construction Corporation of China LTD - PowerChina Roadbridge Group Co Ltd - Ozgun Insaat Taahhutv Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (China - Turcia), Asocierea Strabag SRL - Acciona Construccion (Romania-Spania) şi Asocierea Tefken Insaat ve Ticaret AS - Dogus Insaat ve Ticaret (Turcia). Sursa foto: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere / Facebook"Comisia de Evaluare va analiza candidaturile în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Prezenta procedură este de tipul "licitaţie restrânsă", iar dintre cei 11 candidaţi, CNAIR va selecta un număr de minimum 5 - maximum 6, care vor depune oferte tehnice şi financiare în etapa a II-a a procedurii de achiziţie publică", se precizează în comunicat.Valoarea estimată a contractului este de 4,635 miliarde de lei fără TVA iar sursa de finanţare este din fonduri europene nerambursabile.Traseul are o lungime de 31.33 kilometri şi conţine 49 de poduri şi viaducte, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m şi 1590 m şi ecoduct în zona localităţii Lazaret.Termenul de realizare prevăzut este de 18 luni proiectare şi 50 de luni execuţie, conform factorilor de evaluare din Documentaţia de Atribuire.Autostrada Sibiu - Piteşti va avea o lungime de peste 122 de kilometri, este împărţită în 5 loturi, va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)