Sesizările asupra legii prin care evazioniştii scapă de închisoare, la CCR

03:00

Donald Trump l-a criticat marţi pe liderul republican din Senatul american, Mitch McConnell, şi a cerut partidului să îi întoarcă spatele politicianului veteran care l-a acuzat public pe fostul preşedinte că este "responsabil" pentru asaltul asupra clădirii Capitoliului din 6 ianuarie, informează AFP.Foarte discret după ce a părăsit Casa Albă, cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite declară astfel război deschis acestui fin strateg care i-a fost aliat multă vreme, un divorţ emblematic pentru disensiunile actuale din tabăra republicană."Mitch este un politician nemulţumit şi morocănos, care nu zâmbeşte niciodată şi dacă senatorii republicani rămân alături de el, nu vor mai câştiga", a scris fostul preşedinte într-un comunicat usturător. Donald Trump just put out a very long statement through his "Save America PAC" attacking @LeaderMcConnell. The lede: "The Republican Party can never again be respected or strong with political 'leaders' like Sen. Mitch McConnell at its helm." pic.twitter.com/NXIsHnJxzB— Eli Yokley (@eyokley) February 16, 2021 "Partidul Republican nu poate fi niciodată respectat sau puternic cu lideri politici precum Mitch McConnell," a insistat Trump."Acum cifrele sale în sondaje sunt chiar mai mici decât oricând, distruge partea republicană din Senat şi, în acelaşi timp, face un rău teribil ţării noastre", mai afirmă Donald Trump.Mitch McConnell, în vârstă de 78 de ani, a votat sâmbătă pentru achitarea miliardarului republican în procesul intentat acestuia în Senat, apreciind că această instituţie nu este competentă să îl judece. Dar în acest proces, Mitch McConnell l-a declarat "responsabil moral şi în fapte" pentru asaltul asupra clădirii Capitoliului, soldat cu cinci morţi.Protestatarii violenţi au acţionat "pentru că cel mai puternic om de pe planetă i-a hrănit cu minciuni" refuzând înfrângerea sa în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, a afirmat senatorul republican.În acelaşi discurs sumbru, Mitch McConnell a ţinut să sublinieze că Donald Trump, acum un "cetăţean obişnuit", ar putea fi încă urmărit în justiţie. Donald Trump "continuă să fie responsabil pentru tot ceea ce a făcut în timpul deţinerii funcţiei. Nu a scăpat încă absolut deloc", a subliniat liderul republicanilor din Senat.Majoritatea senatorilor, 57 din 100, au votat în favoarea condamnării fostului preşedinte, printre aceştia numărându-se şi şapte republicani. Erau necesare însă două treimi (67 de voturi) pentru a ajunge la un verdict de vinovăţie care ar fi putut fi urmat de o sancţiune de ne-eligibilitate. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)