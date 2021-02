Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI!

23:40

George Burcea și Viviana Sposub trăiesc momente romantice pe bandă rulantă. Dansul înfocat de Valentine’s Day, pe care l-au postat pe rețelele de socializare, a fost doar „încălzirea”. Pe celebra adresă pont@cancan.ro, am primit o […] The post George Burcea și Viviana Sposub, momente romantice pe bandă rulantă. Au “rupt gura” clubului cu mișcările lor de “Dirty Dancing” appeared first on Cancan.ro.