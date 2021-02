Marius Elisei spune lucrurilor pe nume după divorțul de Oana Roman „Ea a fost mai nervoasă”

11:50

Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs miercuri, în apropierea oraşului grecesc Nafpaktos, situat pe malul nordic al Golfului Corint, potrivit Institutului de Geodinamică din Atena, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Cutremurul a avut loc la 11 kilometri de oraş, […] The post Cutremur cu magnitudinea 5 în apropierea oraşului grecesc Nafpaktos. Care sunt pagubele appeared first on Cancan.ro.