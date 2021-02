Peste 43.000 de persoane, vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Cele mai puțin folosit ser, Moderna

15:00

Actorii Kit Harington și Leslie Rose, celebri pentru rolurile din seria ”Game of Thrones’,’ au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi formează un cuplu de aproape zece ani, iar un purtător de cuvânt al actorului a dezvăluit pentru Page Six că actorii sunt părinții unui băiețel, relatează Agerpres. Page Six a publicat marți primele […]