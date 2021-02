Prima apariție Tv a Cristinei Joia, după bătaia de la supermarket. Designerul de la „Visuri la cheie” a rămas cu cicatrici

14:30

De luna viitoare, Regatul Unit va începe testele clinice pentru a proba eficienţa medicamentelor şi a vaccinurilor împotriva coronavirusului, în cadrul cărora persoane sănătoase vor fi infectate. Ministerul Companiilor, Energiei şi Strategiei Industriale a anunţat […] The post Prima țară din lume care a autorizat infectarea persoanelor sănătoase pentru a testa eficiența medicamentelor anti-COVID appeared first on Cancan.ro.