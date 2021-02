Fotbal: Borussia Dortmund a câştigat la Sevilla (3-2), în optimile Ligii Campionilor

19:30

Realizatorul celebrelor documentare "Wild Carpathia" şi "Flavours of Romania", Charlie Ottley, a început filmările pentru un film despre Dunăre şi viaţa pescarilor din Deltă, noul proiect urmând să fie lansat de Ziua Naţională a României.Jurnalistul BBC a declarat miercuri, presei, că documentarul "Wild Danube" va fi difuzat atât pe posturile de televiziune, cât şi în şcoli, el arătând că îşi doreşte ca în zonă să vină cât mai mulţi iubitori ai naturii care să protejeze Delta."Vrem să arătăm lumii că acesta este unul dintre cele mai preţioase ecosisteme de pe planetă şi să-i încurajăm pe oameni să vină aici, să experimenteze acest loc magic şi, de ce nu, să vină cu idei despre cum ar putea să fie protejată. Să fim cinstiţi! Delta este ameninţată. Sunt multe construcţii ilegale, sunt probleme cu pescuitul, există poluare", a declarat Charlie Ottley. Foto: (c) Luisiana BIGEA / AGERPRESEl le-a mulţumit partenerilor proiectului pentru sprijin şi a precizat că va filma în Deltă în toate anotimpurile pentru a surprinde natura şi oamenii de aici."Trebuie să găsim un mod sustenabil de gestionare a Deltei şi să o protejăm de poluare, să gestionăm durabil resursa piscicolă şi turismul. Dacă vom continua să construim haotic şi să mergem cu viteze mari pe canale, Delta nu va mai rezista mult timp. Este esenţial să încurajăm oamenii să vină aici să practice ecoturismul şi să protejeze acest loc incredibil", a mai spus jurnalistul BBC.În opinia lui, Delta nu este suficient promovată."Delta nu a avut suficientă promovare, deşi este cea mai mare deltă din Europa, iar biodiversitatea este incredibilă. Vrem să rebranduim Delta ca 'Amazonul Europei' şi sperăm să atragem cât mai mulţi turişti în această zonă minunată", a afirmat Ottley.Primele cadre pentru noul documentar au fost luate în urmă cu câteva săptămâni, atunci când tot nordul Dobrogei era acoperit de zăpadă."A fost o adevărată experienţă. (...) Oamenii de aici sunt obişnuiţi, dar eu nu. Îmi îngheţaseră degetele, am fost obligaţi să filmăm din maşină, nu am putut folosi drona, din cauza rafalelor de vânt foarte puternice, dar a fost fabulos", a povestit Charlie Ottley. Referindu-se la dimineaţa zilei de miercuri în care a făcut noi înregistrări, el s-a arătat încântat, chiar dacă planurile iniţiale nu au putut fi respectate."Azi (miercuri - n.r.), nu am avut zăpadă, dar este gheaţă pe lac, iar pescarii nu au putut ieşi cu bărcile. Am fi vrut să-i filmăm pe lacul Razim, în timp ce îşi întind plasele, aşa cum o fac de secole. Dar totul s-a blocat pentru că e gheaţă pe lac. Şi asta în sine este o ştire", a mai spus Ottley.Alături de Oana Mihai şi Andrei Cătălin Smeu, Ottley a filmat miercuri dimineaţa în comuna Jurilovca, acolo unde bărcile pescarilor au rămas la mal. Foto: (c) Luisiana BIGEA / AGERPRES"E gheaţă şi nu avem cum ieşi. Ne strică bărcile. Gheaţa taie scândura. Nu ai nici cum arunca năvodul. Eu repar vintirul cu igliţa acum", a declarat Ştefan Pimon, în vârstă de 51 de ani, pescar din satul Jurilovca. Foto: (c) Luisiana BIGEA / AGERPRESJurnalistul britanic a vorbit şi cu proprietarul unei cherhanale pe tema problemelor cu care se confruntă."Suntem o mână de oameni şi avem câteva cherhanale autorizate. Autorităţile vor să interzică pescuitul la scrumbie în Marea Neagră, între Perişor şi Periteaşca, pentru că acolo se prinde şi sturion, dar de ce nu-şi pun un agent ecolog acolo?", a afirmat proprietarul cherhanalei din Jurilovca, Radu Manolache.Jurnalistul britanic este sprijinit de Fundaţia Noble Heart, de câteva companii private, precum şi de Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD)."Anul acesta, vrem să atragem 10% din turiştii străini pierduţi anul trecut, din cauza crizei sanitare. Nu este doar o speranţă, ci un proiect la care am început să lucrăm alături de Charlie Ottley", a precizat preşedintele AMDTDD, Cătălin Ţibuleac. Foto: (c) Luisiana BIGEA / AGERPRESÎncepând cu anul 2011, Charlie Ottley a realizat seria de documentare ''Wild Carpathia'', care surprinde o ultimă zonă "sălbatică" a Europei şi care vorbeşte despre moştenirea naturală şi culturală a României.În anul 2020, el a realizat, cu sprijinul financiar al municipalităţii braşovene, un film de prezentare a oraşului Braşov şi a zonelor adiacente, film care este promovat la televiziunile naţionale şi pe postul BBC World.Charlie Ottley a fost distins cu Crucea Casei Regale din România pentru Wild Carpathia, a fost premiat pentru cea mai bună campanie de promovare a României derulată peste hotare la România Insider Awards, dar şi pentru "Cea mai Importantă Iniţiativă în Domeniul Media şi Jurnalism", la Premiile România TopHotel.Luna trecută, Administraţia Prezidenţială i-a conferit Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Ofiţer, Categoria F - "Promovarea culturii", în semn de "apreciere pentru contribuţia importantă avută la promovarea imaginii ţării noastre, pentru înţelegerea şi interesul manifestate faţă de civilizaţia şi cultura românească". AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)