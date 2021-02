O nouă tranşă de vaccin AstraZeneca ajunge joi în România

22:30

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a anunţat miercuri seara că într-un an şi jumătate, cel mult doi ani, va exista o nouă lege a pensiilor cu dosarele recalculate."Legea pensiilor are două etape. Are partea legislativă prin care pregătim întreaga formulă în baza căreia se vor recalcula pensiile şi etapa tehnică de evaluare, de care vă spuneam, de includere a dosarelor în sistem electronic (...). În momentul de faţă avem 250.000 de dosare în format letric, adică aşa, cu şine. Cum îşi propunea cineva să recalculeze acele dosare dacă nici măcar nu sunt băgate într-un computer. Avem 1,3 milioane de dosare într-un sistem informatic adaptat şi nu prea şi 3,6 milioane în alt sistem informatic. Deci noi dacă am vrea acum şi dacă unii voiau de acum 2 ani să facă ceva pentru pensii trebuia să îşi fi propus măcar să copieze şi să informatizeze întregul istoric de pensii. Noi sperăm cu tot acest efort pe care îl facem, inclusiv cu atragerea de fonduri europene prin Programul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă, între un an şi jumătate şi doi ani să avem o nouă lege a pensiilor cu dosarele recalculate", a spus Raluca Turcan, la Antena 3.Ea a afirmat că în România s-a mai realizat o recalculare a pensiilor între anii 2005 şi 2008 pentru un milion de pensii. După aceea pensiile au fost indexate sau majorate prin majorarea punctului de pensie.Întrebată despre Pilonul II de pensii, ministrul Muncii a declarat că îşi justifică existenţa şi reprezintă o plasă de siguranţă pentru cei care se află în câmpul muncii."Până în momentul de faţă toate cifrele arată că acest Pilon este sustenabil şi noi avem în programul de guvernare chiar o creştere în patru ani a contribuţiei la Pilonul II de pensii", a transmis Raluca Turcan.AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: Turcan: Parlamentul a votat pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale; este fără îndoială un pas important