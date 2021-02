Turcan: Sporurile trebuie să reprezinte o motivaţie pentru o anumită categorie de muncă, specializare sau realizare suplimentară

10:10

Biserica lui Grundtvig ("Grundtvigs Kirke") se află în districtul Bispebjerg, din nordul capitalei Copenhaga, Danemarca, potrivit grundtvigskirke.dk. Este printre puţinele lăcaşuri de cult din lume concepute în stilul arhitectural expresionist, notează copenhagen-travel.tips.Construcţia a fost ridicată în memoria scriitorului şi pastorului Nikolai Frederik Severin Grundtvig (8 septembrie 1783 - 2 septembrie 1872), personalitate marcantă a culturii şi politicii daneze. Edificiul mai este cunoscut şi sub numele "Biserica memorială Grundtvig".Competiţia pentru desemnarea arhitectului după ale cărui planuri avea să fie concepută biserica s-a ţinut în anul 1913, fiind câştigată de Peder Vilhelm Jensen-Klint (21 iunie 1853 - 1 decembrie 1930).Piatra de temelie a fost pusă după Primul Război Mondial, la 8 septembrie 1921, cu prilejul aniversării a 138 de ani de la naşterea lui Grundtvig. Primele lucrări au fost efectuate între 1921 şi 1926, în urma acestora fiind realizată doar secţiunea turnului. Inaugurată la 11 decembrie 1927, construcţia rezultată a devenit cunoscută ca "Biserica Turn" ("Tarnkirken") şi a deservit credincioşii luterani din nou-înfiinţata parohie Bispebjerg.În primăvara anului 1918, a fost iniţiată construcţia criptei şi a naosului. În paralel, începând cu anul 1924 şi până în 1936, a fost ridicat şi complexul rezidenţial din jurul bisericii, cele două elemente de arhitectură fiind gândite de Jensen-Klint în aşa fel încât să alcătuiască un întreg simetric şi armonios.Biserica lui Grundtvig a căpătat actuala înfăţişare de abia în 1940, fiind sfinţită în ziua de 8 septembrie. Din 1930, lucrările fuseseră supravegheate de Kaare Klint, fiul lui Peder Vilhelm Jensen-Klint.Pentru zidurile bisericii au fost folosite cinci milioane de cărămizi alb-galbene, realizate la zidăriile din Blovstrod şi Ruds Vedby, conform grundtvigskirke.dk. Acoperişul este din cărămidă roşie. Aspectul lăcaşului de cult este inspirat de bisericile din zona rurală a Danemarcei, în special de cele din Insula Sjaelland.Ca stil arhitectural, Biserica lui Grundtvig este încadrată "expresionismului cărămizii", o variantă a arhitecturii expresioniste ce foloseşte ca material de construcţie cărămizi, ţigle şi cărămidă aparentă. Verticalitatea sa este, însă, de inspiraţie gotică.Faţada vestică se aseamănă cu o imensă orgă bisericească. Înalta şi impunătoarea faţadă ghidează privirile spre cer. Clopotniţa are înălţimea de 49 de metri.Lungimea interiorului este de 76 de metri şi are 35 de metri în lăţime. Nava centrală are acelaşi regim de înălţime ca şi navele colaterale, de 22 metri. Poate găzdui 1.440 de credincioşi, capacitate asemănătoare cu cea a Catedralei din Copenhaga. Foto: (c) Grundtvigs Kirke / facebook.comEstetica interiorului este sobră, minimalistă. Altarul este decorat doar cu un sfeşnic din alamă cu şapte ramuri şi un mic crucifix din argint.Orga din partea nordică a navei a fost construită, în 1940, de Marcussen & Son, aspectul său fiind gândit de Kaare Klint. Are 14 registre, două claviaturi şi un pedalier. Orga mare a bisericii, aflată la capătul vestic al navei, a fost instalată în 1965 şi este realizată de aceeaşi firmă, dar dupa planurile lui Esben Klint, fiul arhitectului Kaare Klint. Are 55 de registre, patru claviaturi şi un pedalier. Cel mai mare tub cântăreşte 425 de kilograme şi măsoară 11 metri lungime. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Simona Aruştei)