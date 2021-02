Motivul pentru care Chef Florin Dumitrescu s-a apucat de dietă: „Soția depune efort când mă îmbrățișează și atunci…””

10:40

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu ajuns de urgență la spital, unde a și intrat în operație. Medicii au fost nevoiți să-I amputeze o parte din picior. Totul din cauza unei infecţii grave pe care […] The post Sorin Ovidiu Vântu a ajuns pe masa de operație! I s-a amputat o parte din picior appeared first on Cancan.ro.