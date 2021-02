Preşedintele Algeriei anunţă dizolvarea parlamentului şi organizarea de alegeri anticipate; guvernul va fi şi el remaniat în cel mult 48 de ore

22:50

Manchester United, Tottenham Hotspur şi AS Roma au făcut paşi mari spre optimile de finală ale Europa League la fotbal, în urma victoriilor concludente obţinute joi seara, în deplasare, în turul şaisprezecimilor de finală ale competiţiei. Foto: (c) Massimo Pinca/REUTERSManchester United a surclasat-o pe Real Sociedad cu 4-0, la Torino, prin golurile marcate de Bruno Fernandes (27, 57), Marcus Rashford (65) şi Daniel James (90).La Budapesta, Tottenham a câştigat cu 4-1 în faţa austriecilor de la Wolfsberger AC. Pentru echipa antrenată de Jose Mourinho au punctat Heung-Min Son (13), Gareth Bale (28), Lucas Moura (34) şi Vinicius (88). Golul gazdelor a fost semnat de Michael Liendl (55 - penalty). Foto: (c) Bernadett Szabo/REUTERSAS Roma a trecut de Sporting Braga cu 2-0, golurile fiind reuşite de Edin Dzeko (5) şi Borja Mayoral (86). Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs, care l-a eliminat pe Ricardo Esgaio (Braga), în min. 54.Un meci de senzaţie a avut loc la Berna, unde echipa locală Young Boys, care a a eliminat-o in extremis pe CFR Cluj într-un meci decisiv din faza grupelor, a învins-o pe Bayer Leverkusen cu 4-3, după ce a condus cu 3-0 şi a fost egalată (3-3). Foto: (c) PETER KLAUNZER/EPACampioana Elveţiei a avut 3-0 la pauză, prin golurile lui Christian Fassnacht (3), Theoson Jordan Siebatcheu (19) şi Meschack Elia (44), dar ''aspirinele'' au revenit în repriza secundă, prin golurile înscrise de Patrik Schick (47, 51) şi Moussa Diaby (68). Gazdele au smuls victoria prin reuşita lui Siebatcheu (89).AC Milan, cu portarul român Ciprian Tătăruşanu pe banca de rezerve, a remizat în deplasare cu Steaua Roşie Belgrad, 2-2, campioana Serbiei egalând prin Pavkov (90+3), deşi juca în zece oameni. Foto: (c) Marko Djurica/REUTERSSlavia Praga, cu mijlocaşul român Nicolae Stanciu prezent pe teren timp de 73 de minute, a terminat nedecis cu Leicester City, 0-0, acasă. Stanciu a avut o mare ocazie, dar Kasper Schmeichel a respins şutul său peste poartă. Foto: (c) David W Cerny/REUTERSRezultate:Dinamo Kiev - FC Bruges 1-1Au marcat: Vitali Buialski 62, respectiv Brandon Mechele 67.FC Krasnodar - Dinamo Zagreb 2-3Au marcat: Marcus Berg 28, Viktor Claesson 70, respectiv Bruno Petkovic 15, 54, Iyayi Believe Atiemwen 75.Steaua Roşie Belgrad - AC Milan 2-2Au marcat: Guelor Kanga 52 - penalty, Milan Pavkov 90+3, respectiv Radovan Pankov (autogol) 42, Theo Hernandez 61 - penalty.Cartonaş roşu: Milan Rodic (Steaua Roşie, 77).Olympiakos Pireu - PSV Eindhoven 4-2Au marcat: Andreas Bouchalakis 9, Yann Mvila 37, Youssef El Arabi 45+3, Georgios Masouras 83, respectiv Eran Zahavi 14, 39.Real Sociedad - Manchester United 0-4, la TorinoAu marcat: Bruno Fernandes 27, 57, Marcus Rashford 65, Daniel James 90.Sporting Braga - AS Roma 0-2Au marcat: Edin Dzeko 5, Borja Mayoral 86.Cartonaş roşu: Ricardo Esgaio (Braga, 54).Slavia Praga - Leicester City 0-0Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur 1-4, la BudapestaAu marcat: Michael Liendl 55 - penalty, respectiv Heung-Min Son 13, Gareth Bale 28, Lucas Moura 34, Vinicius 88.Young Boys Berna - Bayer Leverkusen 4-3Au marcat: Christian Fassnacht 3, Theoson Jordan Siebatcheu 19, 89, Meschack Elia 44, respectiv Patrik Schick 47, 51, Moussa Diaby 68.Joi au loc şi partidele:Benfica Lisabona - Arsenal Londra, la RomaGranada - SSC NapoliLille OSC - Ajax AmsterdamMaccabi Tel Aviv - Şahtior DoneţkMolde FK - Hoffenheim, la VillarrealRoyal Antwerp FC - Glasgow RangersRB Salzburg - VillarrealMeciurile retur vor avea loc pe 24 şi 25 februarie.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)