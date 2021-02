Clipe de groază la Al Hilal! Gomis a leșinat pentru a 5-a oară înainte de meci, dar a intrat și a reușit o „dublă”!

10:40

Costin Giurescu, directorul tehnic al Academiei de fotbal Sport Team, a povestit la GSP Live clipele dificile prin care Florinel Sandu (20 de ani, mijlocaș) a trecut în acest sezon la Academica Clinceni.Sandu a fost împrumutat vara trecută de Clinceni de la Sport Team. Ilie Poenaru, antrenorul ilfovenilor, nu s-a bazat pe el. L-a folosit doar în 3 partide - 0-0 vs. UTA, 2-0 vs. Gaz Metan, 0-0 vs. Botoșani - aproximativ 5 minute, doar pentru a bifa regula U21. ...