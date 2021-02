CSAT a avizat favorabil propunerile de buget pe 2021 pentru instituţiile din apărare şi securitate

13:30

Unul dintre motivele pentru care am fost nemulţumit de managementul Companiei Aeroporturi Bucureşti a fost că într-un an cu pierderi foarte mari nu s-au ajustat cheltuielile pe partea de personal şi aceeaşi situaţie este şi la Metrorex, unde conducerea actuală pare cumva că este în buzunarul de la piept al domnului Rădoi, şi vom lua măsuri şi acolo în perioada imediat următoare, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, la inaugurarea Pistei 2 de la Aeroportul Otopeni. "Unul dintre motivele pentru care am fost nemulţumit de ce s-a întâmplat cu managementul aeroportului a fost că într-un an în care aeroportul a avut pierderi foarte mari, pentru că nu au mai fost aeronave care au aterizat şi nu au mai fost călători, măsurile de ajustare a cheltuielilor şi în special pe partea de personal nu au prea existat. Toată lumea a strâns cureaua în România, s-a trecut la program de 4 zile din 5, în alte locuri s-a mers în şomaj tehnic, iar unii oameni chiar şi-au pierdut locul de muncă, la aeroport nu s-au făcut aceste măsuri de ajustare. Chiar s-au dat prime discreţionare de milioane de lei anul trecut, iar sarcina noului management este să facă pentru anul acesta un buget echilibrat. Nu putem să avem într-un an în care sunt pierderi şi în care nu suntem într-un an normal spre exemplu bonusuri. De asemenea, nu putem să cumpărăm nu ştiu câte zeci, sute de ultimul model de telefon care costă 1.500 de euro şi pe care să-l distribuim la toţi prietenii şi la toată clientela. Ăsta nu este un sac fără fund, aici nu este un loc unde e bine aşa, când avem un prieten sau o prietenă să-l plasăm şi să vină. Am zero toleranţă la lucrurile astea şi nu se vor mai întâmpla", a avertizat Drulă.Şeful de la Transporturi a susţinut că nu este mulţumit nici de managementul actual al Metrorex, unde se înregistrează o situaţie similară, şi a dat asigurări că vor fi luate măsuri în perioada imediat următoare."Şi la Metrorex este aceeaşi situaţie de care vorbeam, de dezechilibru bugetar. A fost o situaţie de clientelism, de salarii bune care, în afară de cei care muncesc efectiv, sunt foarte mulţi pe lângă şi pe principiul de un loc bun - un salariu călduţ şi o toleranţă a administraţiilor succesive la creşteri salariale nefondate s-a ajuns într-o situaţie de dezechilibru major. A crescut bugetul de salarii, de cheltuieli cu personalul de la 300 de milioane (de lei - n. r.) la 900 de milioane (de lei - n. r.), aproape de trei ori în 5 ani. Dacă mai spuneţi o industrie din România, orice loc unde să fi crescut masa salarială fără ca şi compania respectivă să fi crescut de trei ori în termen de cotă de piaţă - şi asta nu s-a întâmplat. Veniturile la Metrorex au rămas constante, chiar şi în anii buni, şi nu au crescut deloc. Nu sunt mulţumit de managementul actual al Metrorex, ba chiar pare cumva că sunt în buzunarul de la piept al domnului Rădoi, acest veşnic lider de sindicat, şef de cartel şi vom lua măsuri şi acolo în perioada imediat următoare. Le veţi vedea şi le vom anunţa la momentul respectiv", a susţinut ministrul.Pista nr. 2 a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost redeschisă vineri pentru traficul aerian, ca urmare a finalizării şi recepţionării lucrărilor la obiectivul de investiţii "Modernizare a pistei 08L-26R şi resistematizarea zonei de siguranţă aferente (inclusiv la căile de rulare N, W, V, O)''. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOPista are o lungime de 3,5 kilometri, lăţimea de 60 de metri, din care 45 de metri reprezintă suprafaţă portantă şi acostamente de 7,5 metri. A fost construită în 1987 şi a beneficiat de o reparaţie capitală în 1997, până la actuala modernizare fiind derulate numai lucrări de mentenanţă.La eveniment au participat viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, precum şi reprezentanţi ai constructorului şi ai altor entităţi din domeniul aeronautic. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOPrin finalizarea acestor lucrări de reparaţii capitale şi modernizare, capacitatea portantă PCN s-a ridicat de la 80 la 93 R/D/W/T, iar capacitatea de procesare zboruri pentru această pistă a crescut cu 20%.Lucrările de modernizare au vizat, printre altele, schimbarea dalelor de beton de pe suprafaţa de rulare, refacerea terasamentului şi modernizarea 100% a sistemului de balizaj. În timpul lucrărilor au fost turnate peste 90.000 de tone de mixturi bituminoase şi au fost refăcute 7.800 metri cubi de dale de beton.Lucrările de consultanţă şi de execuţie, în valoare cumulată de aproximativ 127 milioane de lei, au fost efectuate de SC Porr Construct SRL (antreprenor general) şi de SC Consitrans SRL (consultant), în baza unor contracte atribuite prin licitaţie publică. Lucrările de modernizare au fost finalizate în 5 luni de la începerea acestora şi au o garanţie de 73 de luni. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citeşte şi: * VIDEO Drulă: Avem în buget un record de 8 miliarde de lei pentru investiţii pe fonduri europene; vrem să depăşim această sumă la rectificare * VIDEO Drulă: Magistrala 5 de metrou, axa est-vest, ar putea avea o încărcare de călători de 10 ori mai mare decât M6 Băneasa-Aeroport * VIDEO Dan Barna: Construcţia bugetară e axată pe investiţii; în 30 de ani prea multe proiecte au rămas doar pe hârtie