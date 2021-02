EFEMERIDE ASTRONOMICE - 20 februarie

20:20

Preşedintele SUA, Joe Biden, a reafirmat vineri într-un discurs rostit online, cu ocazia Conferinţei de Securitate de la Munchen, importanţa parteneriatului transatlantic, întorcând astfel pagina "diplomaţiei tranzacţionale" a predecesorului său Donald Trump şi promiţând că SUA vor face faţă împreună cu aliaţii europeni provocărilor comune, inclusiv celei reprezentate de China, relatează Reuters şi AFP."America s-a întors. Alianţa transatlantică a revenit", a declarat Joe Biden în debutul discursului său la Conferinţa de securitate de la München.Referindu-se la stadiul actual al democraţiei, Biden a spus că "în prea multe locuri, inclusiv în Europa şi Statele Unite, avansarea democraţiei este atacată", constatând că lupta dintre democraţie şi autoritarism a ajuns într-un "moment crucial". Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS"Trebuie să o apărăm. S-o consolidăm. S-o reînnoim. Trebuie să dovedim că modelul nostru nu este o relicvă a istoriei noastre, ci este cel mai bun mod unic de a realiza promisiunea viitorului nostru. Şi dacă lucrăm împreună cu partenerii noştri democraţi, cu forţă şi convingere, ştiu că vom face faţă oricărei provocări şi vom depăşi orice rival", va spune Biden, conform extraselor publicate anterior de Casa Albă.Preşedintele democrat, învestit în funcţie cu o lună în urmă, a profitat de prima sa apariţie pe scena mondială - în cadrul acestei "vizite virtuale" în Europa - într-o încercare de a restabili rolul SUA de jucător de echipă multilaterală după patru ani de "America First" promovată de Trump.Conform extraselor publicate anterior, Biden şi-a propus să traseze o diferenţă clară faţă de politica externă mai tranzacţională practicată de Trump, care i-a iritat pe aliaţi, prin ruperea de acorduri globale şi ameninţând că va înceta asistenţa pentru apărare, cu excepţia cazului în care linia sa este urmată, potrivit Reuters. Foto: (c) MUELLER MSC HANDOUT / EPA"Parteneriatele noastre au rezistat şi au crescut de-a lungul anilor, deoarece au rădăcini în bogăţia valorilor noastre democratice comune. Nu sunt tranzacţionale. Nu sunt extractive. Ele sunt construite pe o viziune a viitorului în care fiecare voce contează", menţionează Biden, conform extraselor publicate de Casa Albă.Biden a venit cu cadouri - un angajament de 4 miliarde de dolari de sprijin pentru eforturile globale de vaccinare împotriva coronavirusului, revenirea SUA în acordul climatic de la Paris şi perspectiva unei marje de cheltuieli de aproape 2 trilioane de dolari care ar putea susţine atât economia SUA, cât şi economia globală. AGERPRES/(AS-autor:Lilia Traci, editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, face apel la un plan global de vaccinare împotriva coronavirusului Joe Biden va fi prezent la videoconferinţele G7 şi de la Munchen, la prima sa participare la summituri internaţionale după învestitură