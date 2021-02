21:20

Preşedintele PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan, a anunţat vineri seara că s-a obţinut finanţare pentru proiectul centurii ocolitoare Sud şi viitorul centru de conferinţe şi spectacole din municipiul reşedinţă de judeţ."Am obţinut pentru Sibiu sume importante necesare continuării sau iniţierii unor proiecte esenţiale, între acestea, Varianta Ocolitoare Sibiu Sud - un demers asumat (la fel ca noul Spital Judeţean) de Consiliul Judeţean încă din faza de simplă intenţie şi Centrul de Conferinţe şi Spectacole al Sibiului. Cu privire la acesta din urmă, întâlnirile cu directorul Teatrului Naţional Sibiu, Constantin Chiriac, cu echipa sa, mi-au confirmat necesitatea finanţării cu rapiditate a documentaţiilor tehnice. Se întâmplă, iată, şi mă bucur că am reuşit în acest fel să dăm semnalul importanţei pe care această investiţie trebuie să o aibă şi la nivel naţional, nu doar local", a scris Raluca Turcan pe Facebook.Turcan spune că Sibiul va beneficia din buget, în plus faţă de proiectele asumate, de bani în plus pentru modernizarea drumului judeţean dintre Sibiu şi oraşul Cisnădie şi reabilitarea unor străzi dintr-un cartier din municipiul Mediaş."Concret, Sibiul va beneficia în Bugetul pe 2021, în plus faţă de proiectele asumate deja, de încă 30.000 mii lei pentru modernizarea DJ106C Sibiu-Cisnădie (Arhitecţilor), pentru documentaţiile tehnice necesare în vederea accesării de fonduri pentru Varianta Ocolitoare Sibiu Sud, pentru realizarea documentaţiilor tehnice necesare Centrului de Spectacole şi Conferinţe şi pentru reabilitarea străzilor şi canalizării în cartierul Aurel Vlaicu, Mediaş", a mai anunţat Raluca Turcan. AGERPRES/(AS-Isabela Paulescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Raluca Turcan / Facebook