O brunetă sexy, surprinsă într-un moment relativ intim, dar și comic în timpul show-ului Românii au Talent! Cum a reacționat când și-a dat seama că a fost filmată | FOTO

19:10

Marcel Prodan, impresarul acuzat de Alexandra Stan că a bătut-o cu pumnii și picioarele, și-a schimbat radical viața! Bărbatul se ocupă acum de administrarea unei fundații pentru copii cu dificultăți. De câțiva ani, fostul iubit […] The post Schimbare radicală. Ce s-a ales de impresarul care a batut-o cu sălbăticie pe Alexandra Stan appeared first on Cancan.ro.