Tulcea: Un bărbat care şi-a dat dispărut copilul aflat la joacă, sancţionat cu avertisment

12:00

Neozeelandezul Dan Carter, o adevărată legendă a rugby-ului mondial, şi-a anunţat retragerea din sportul cu balonul oval, la vârsta de 38 ani, sâmbătă, pe reţelele de socializare, informează AFP. I officially retire from professional rugby today. A sport I’ve played 32 years which has helped shape me into the person I am today. I can’t thank everyone who has played a part in my journey enough, particularly you, the fans. Rugby will always be a part of my life. Thank you. pic.twitter.com/HTJl85ZcRB— Dan Carter (@DanCarter) February 20, 2021 "Mă retrag oficial din rugby-ul profesionist astăzi. Un sport pe care l-am practicat timp de 32 ani şi care m-a ajutat să devin persoana care sunt astăzi. Nu pot mulţumi suficient tuturor celor care au jucat un rol în parcursul meu, în special vouă, suporterilor. Rugby-ul va face întotdeauna parte din viaţa mea. Vă mulţumesc", a scris Carter într-un mesaj postat pe Twitter şi Instagram. View this post on Instagram A post shared by Dan Carter (@dancarter_) Desemnat de trei ori în cariera sa cel mai bun rugbyst al planetei (2005, 2012, 2015), Dan Carter a fost selecţionat de 112 ori în naţionala Noii Zeelande, cu care a cucerit două titluri de campion mondial, în 2011 şi 2015.El are, de asemenea, în palmares şase trofee câştigate alături de All Blacks în Tri Nations, puternicul turneu rezervat selecţionatelor din Emisfera sudică (2003, 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2010) şi două în succesorul acestuia, Rugby Championship (2012, 2013).Carter, care va împlini 39 de ani luna viitoare, şi-a început cariera de jucător profesionist în ţara sa, la Canterbury, de unde s-a transferat apoi la Crusaders, alături de care s-a impus de trei ori în campionatul Super Rugby. El a evoluat şi în rugby-ul european, la echipele franceze Perpignan şi Racing 92 Paris, precum şi în Japonia, la Kobelco Steelers, înainte de a reveni în Noua Zeelandă, la Auckland Blues, în 2020.AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.dancarter.com