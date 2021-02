Incidentele între interlopii din Iași! Fraţii lui Costel Corduneanu, transportați la spital după ce au fost atacați de un clan rival

12:10

Nicu și Sorin, doi acrobați din Brașov, le-au făcut pe Andra și Andra și Alexandra Dinu “să se dueleze” în cadrul ediției trecute de la “Românii au talent”. Tinerii au avut o apariție incitantă pe […] The post Andra și Alexandra Dinu “s-au duelat” pentru doi acrobați care au făcut un spectacol incendiar la Românii au Talent: “De ce vorbești tu acum?” | VIDEO appeared first on Cancan.ro.