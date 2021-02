Fotbal: Atletico Madrid, învinsă teren propriu în Primera Division, înaintea duelului cu Chelsea de la Bucureşti

14:50

La Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, semestrul al II-lea va debuta, luni, în format hibrid, iar accesul studenţilor în laboratoare şi spitale se va face cu respectarea regulilor de distanţare fizică şi sterilizare, fără să fie condiţionat de vaccinare, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, rectorul Dan Gheonea."Având în vedere că învăţământul medical este un învăţământ care se desfăşoară în cele mai bune condiţii la patul bolnavului, am hotărât, ca şi celelalte universităţi de medicină şi farmacie din ţară, să începem semestrul al II-lea într-un format hibrid: cursurile rămân în totalitate online, cu vizualizare pe platforme video cu studenţii noştri, iar activităţile practice, în marea lor majoritate, se desfăşoară faţă în faţă, cu menţinerea tuturor regulilor de distanţare fizică, de sterilizare, atât în spital, cât şi în spaţiile Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. Învăţământul preclinic se desfăşoară în laboratoare, iar pentru învăţământul clinic avem la dispoziţie un centru de simulare modern, care a fost inaugurat în urmă cu trei ani, unde se desfăşoară foarte multe din activităţile practice, care în mod normal s-ar desfăşura la patul bolnavului. De asemenea, încercăm să aducem câte un pacient, pentru a fi cât mai aproape de normalitate", a declarat Dan Gheonea pentru AGERPRES.Potrivit rectorului UMF Craiova, 90% din cadrele didactice şi 60% din cei aproximativ 4.000 de studenţi de la toate programele de studii s-au vaccinat, însă nu s-a pus problema ca accesul în spaţiile de învăţământ sau în spitale să fie condiţionat de vaccinare."Procesul de vaccinare în rândul studenţilor a început cu întrebarea către studenţi dacă vor sau nu să se vaccineze, iar studenţii care au răspuns cu 'da' sunt în acest moment vaccinaţi, iar cei care au spus 'nu' sau nu au răspuns deloc, în acest moment sunt încărcaţi pe platforma naţională şi fiecare se poate programa individual, la orice centru de vaccinare care are locuri disponibile. Sub nicio formă nu s-a pus vreodată problema ca accesul în spaţiile de învăţământ să fie condiţionat de vaccinare. Vaccinarea este cu totul voluntară. Noi, cadrele didactice, majoritatea ne-am vaccinat, adică peste 90%, şi acum studenţii sunt liberi să o facă, dar nu există nicio condiţionare din partea UMF - şi până acum nici din partea spitalelor - de a intra dacă sunt vaccinaţi sau nu. Iniţial, au fost 60% din studenţi care au optat pentru vaccinare, care sunt deja vaccinaţi, iar ceilalţi sunt în curs de vaccinare", a precizat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova are aproximativ 4.000 de studenţi la toate programele de studii şi în fiecare an organizează o simulare de admitere pentru viitorii candidaţi."În fiecare an organizăm o simulare de admitere pentru viitorii candidaţi, simulare care anul trecut a fost de fapt o testare a cunoştinţelor, pentru că s-a desfăşurat online. O adevărată simulare presupune prezenţa studenţilor în amfiteatrele noastre. Încercăm anul acesta, în funcţie de condiţiile epidemiologice, să o facem real. În general se desfăşoară în luna mai şi vom vedea care va fi situaţia epidemiologică şi cum vom putea să o organizăm", a precizat Dan Gheonea. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrică, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela Badea)