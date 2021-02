Cum a distrus Românii au Talent de la Pro TV show-ul Survivor România de la Kanal D

14:00

Teo Trandafir a schimbat pentru câteva minute bune rolul de prezentatoare cu cel de invitată… Iar rezultatul este un interviu impresionant despre viața personală a îndrăgitei vedete, inclusiv despre un capitol la care este foarte […] The post Teo Trandafir, mărturii surprinzătoare despre iubitul pe care îl ține ascuns de ochii lumii: “Căsătoria este pentru mine un miracol”. Ce lucruri i-a interzis fiicei sale până la 18 ani appeared first on Cancan.ro.