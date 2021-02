Baschet feminin: Sepsi SIC Sfântu Gheorghe şi Universitatea Cluj-Napoca, în finala Cupei României

22:40

România s-a clasat pe locul al patrulea în clasamentul pe medalii, cu 2 de aur, 5 de argint şi 5 de bronz, la Campionatele Balcanice de atletism în sală pentru seniori, desfăşurate sâmbătă la Istanbul.Turcia a ocupat primul loc, cu 7 medalii de aur, 4 de argint şi 4 de bronz, urmată de Ucraina, 4-6-4, şi de Bulgaria, 3-1-1.Medaliile de aur ale delegaţiei tricolore au fost obţinute de Anamaria Nesteriuc la 60 m garduri (8 sec 18/100) şi de Andrea Miklos la 400 m (51 sec 92/100)Au câştigat medalii de argint Marina Baboi la 60 m (7 sec 40/100), Roxana Rotaru la 3.000 m (9 min 10 sec 26/100), Claudia Bobocea la 800 m (2 min 06 sec 05/100), Gabriel Bitan la săritura în lungime (7,90 m) şi prin ştafeta masculină de 4x400 m (Gabriel Cristian Voicu, Mihai Sorin Dringo, Denis Simon Toma, Vlad Dulcescu - 3 min 16 sec 09/100). Foto: (c) Federaţia Română de Atletism/FacebookFoto: (c) Federaţia Română de Atletism/FacebookFoto: (c) Federaţia Română de Atletism/Facebook Foto: (c) Federaţia Română de Atletism/FacebookPe lângă medalia de argint de la 800 m, Claudia Bobocea a câştigat bronzul la 1.500 m (4 min 17 sec 47/100). Celelalte medalii de bronz au fost obţinute de Diana Ana Maria Ion la triplusalt (13,47 m), Florentina Iuşco la săritura în lungime (6,50 m), Rareş Toader la aruncarea greutăţii (19,87 m) şi Andrea Apachiţe, în proba similară feminină (15,03 m).Pe locul al patrulea s-au clasat Claudia Prisecaru la 3.000 m (9 min 27 sec 73/100), Cristian Gabriel Voicu la 800 m (1 min 50 sec 10/100), Cosmin Ilie Dumitrache la 60 m garduri (7 sec 90/100), Florina Ştefana la 800 m (2 min 07 sec 68/100), Maria Claudia Florea la 1.500 m (4 min 17 sec 60/100) şi ştafeta feminină de 4x400 m (Iulia Nicoleta Banaga, Elena Mirela Lavric, Adina Elena Cîrciogel, Sanda Belgyan - 3 min 41 sec 74/100).Un loc cinci a obţinut Valentin Alexandru Androne la săritura în înălţime (2,00 m).Pe poziţia a şasea au încheiat Sanda Belgyan la 400 m (55 sec 12/00), Robert Parge la 400 m (47 sec 50/100), Alin Ionuţ Anton la 60 m garduri (7 sec 97/100).Pe şapte s-au clasat Mihai Cristian Pîslaru la 400 m (47 sec 52/100), Nicolae Marian Coman la 3.000 m (8 min 20 sec 53/100), Alexandru Tache la triplusalt (15,54 m) şi Florentina Budică la săritura în înălţime (1,70 m).Pe locul opt au terminat Petre Nicolae Rezmiveş la 60 m (7 sec 00/100) şi Răzvan Deliu la săritura cu prăjina (4,90 m), pe nouă s-au clasat Ilie Alexandru Corneschi la 1.500 m (3 min 53 sec 00/100) şi Ioana Manoliu la triplusalt (12,66 m), în timp ce Marius Gabriel Ţone a încheiat pe 11 la 60 m (6 sec 93/100 - serii), iar Iulia Nicoleta Banaga a terminat pe 12 la 60 m garduri (8 sec 58/100).Andrei Cristian Ştefana a abandonat la 3.000 m, iar Valentina Iulia Necoară a ratat toate încercările la săritura cu prăjină.România a participat cu 36 de atleţi, dintre care 18 la masculin şi 18 la feminin.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.fra.ro