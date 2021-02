VIDEO Sculptorul Arturo Di Modica, creatorul unei statui emblematice de pe Wall Street, a murit la vârsta de 80 de ani

04:30

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat în noaptea de sâmbătă spre duminică "utilizarea forţei letale" în Myanmar, după ce sâmbătă forţele de securitate au deschis focul asupra manifestanţilor care protestau împotriva loviturii de stat militare provocând moartea a două persoane, informează AFP."Condamn utilizarea violenţei letale în Myanmar", a scris pe Twitter Antonio Guterres. I condemn the use of deadly violence in Myanmar.The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2021 "Utilizarea forţei letale, a intimidării şi a hărţuirii protestatarilor paşnici este inacceptabilă", a continuat secretarul general al ONU."Orice persoană are dreptul să participe la adunări paşnice. Fac apel la toate partidele să respecte rezultatele alegerilor şi să revină la guvernarea civilă", a adăugat Guterres.Doi manifestanţi au fost ucişi şi alţi 30 au fost răniţi sâmbătă la Mandalay, în centrul Myanmarului, ca urmare a focurilor de armă trase de poliţişti în timpul unui miting împotriva juntei militare, cele mai dure violenţe înregistrate după lovitura de stat militară din 1 februarie.Această escaladare a violenţei a avut loc a doua zi după moartea tinerei Mya Thwate Khaing, în vârsta de 20 de ani, ca urmare a rănilor suferite după ce a fost împuşcată în cap pe 9 februarie. Înmormântarea tinerei va avea loc duminică.