Criza lui Liverpool se adâncește: nu s-a mai întâmplat de aproape 100 de ani! Mesaj clar: „Am devenit o țintă ușoară”

Victoria lui Novak Djokovic în fața lui Daniil Medvedev cu 7-5, 6-2, 6-2 i-a întărit statutul de rege la Australian Open. Sârbul s-a impus pentru a noua oară aici. Doar Rafael Nadal are mai multe cupe la o competiție de Grand Slam, el impunându-se de 13 ori la Roland Garros. Djokovic l-a depășit pe Federer, care are opt trofee la Wimbledon. Cifrele pe care Djokovic le are la Australian Open sunt de-a dreptul impresionante. ...