Ministerul Educaţiei: Este posibil ca vaccinarea prioritară a personalului din învăţământ să demareze din această săptămână

Arturo Di Modica, artistul care a creat ''Charging Bull'', statuia din bronz din New York ce a devenit un simbol al Wall Street, a murit vineri, 19 februarie 2021, la vârsta de 80 de ani, a relatat presa italiană, potrivit DPA.Născut la 26 ianuarie 1941 în Vittoria, Italia, Arturo Di Modica a părăsit insula Sicilia la vârsta de 19 ani, pentru a studia la Academia Del Nudo Libero din Florenţa, potrivit site-ului www.artnet.com.Sculptorul a trăit mai bine de 40 de ani în New York, unde a sosit în 1973 şi a deschis un studio de artă în cartierul SoHo, conform www.nbcnews.com.În noaptea de 16 decembrie 1989, cu ajutorul unui camion şi a unei macarale, Di Modica a instalat, fără autorizaţie oficială, în districtul financiar din New York, sculptura sa din bronz reprezentând un taur. ''Charging Bull'' a fost aşezată de Di Modica şi de colaboratorii săi în apropiere de sediul Bursei de Valori din New York, la intersecţia străzilor Broad şi Wall, la două luni după mini-crash-ul pieţei de capital din 13 octombrie 1989. Pentru a realiza opera din bronz, artistul ar fi cheltuit 350.000 de dolari din banii săi.Sculptura de 3,5 tone, în formă de taur, nu a fost apreciată de agenţii bursieri.Curând, statuia a fost mutată la o intersecţie de pe Broadway, în apropiere de Bowling Green, unde se află şi astăzi, şi a devenit rapid populară atât în rândul turiştilor, cât şi al localnicilor.Taurul de pe Wall Street, care simbolizează puterea pieţei financiare, este unul dintre monumentele cele mai vizitate din New York.Artistul, care era bolnav de ceva timp, s-a stins din viaţă la domiciliul său din Vittoria, la 19 februarie 2021.În ultimii ani, Di Modica a lucrat la o sculptură reprezentând o pereche de cai din bronz, ''The Horses of the Ippari'', cu o înălţime de 36 de metri, care spera să fie amplasată pe râul Ippari din Vittoria. Recent, finalizase un prototip cu o înălţime de 7 metri. AGERPRES/(Documentare - Doina Lecea, editor: Andreea Onogea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.artnet.com