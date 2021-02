O copilă de 13 ani a născut la Spitalul de Pediatrie. Fata a fost adusă la UPU de părinți, fără să știe că este însărcinată

10:40

Costi Ioniță a fost printre primii concurenți eliminați din echipa Faimoșilor de la Survivor. Nu și-a dorit marele premiu, însă a făcut dezvăluiri despre posibilii câștigători. Echipa Faimoșilor i-a propus pentru eliminare pe Costi Ioniță și […] The post Cine poate câștiga Survivor România 2021. Costi Ioniță a făcut dezvăluirea: ”Ambii sunt foarte buni” appeared first on Cancan.ro.