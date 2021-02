BANC. Ce a spus un bărbat despre testul de sarcină

11:50

O dramă fără margini s-a petrecut în acest weekend în nordul Italiei. O tânără mamă și-a pus capăt zilelor aruncându-se de pe un pod în timp ce își ținea în brațe fiul de doar un an […] The post Dramă în Italia. O tânără mamă s-a aruncat de pe un pod împreună cu fiul ei de 1 an și jumătate. Copilul a supraviețuit, însă, starea lui e critică appeared first on Cancan.ro.