VIDEO Energie: Acord între Israel şi Egipt pentru construirea unui gazoduct offshore

01:00

Colonelul Orlando Şchiopu, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov (ISUBIF), a declarat că primele echipaje de pompieri care au ajuns la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" au constatat că nu a fost vorba despre un incendiu, iar în interiorul unităţii mobile ATI, unde erau internaţi şapte pacienţi, nu a pătruns fum sau abur."La ora 22,22, am fost anunţaţi despre un incendiu la unitatea de terapie intensivă mobilă. Ne-am deplasat cu opt autospeciale de apă cu spumă, două autospeciale de salvare la înălţime, trei descarcerări şi 12 echipaje SMURD de prim-ajutor şi terapie mobilă intensivă, două echipaje ale serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. Primele echipaje au ajuns la ora 22,30. Au constatat că în interiorul unităţii de terapie intensivă se află şapte pacienţi şi nu era vorba despre un incendiu, nu se vedea flacără. Am procedat în primă fază la evacuarea celor şapte pacienţi. Urmează să facem verificări, pentru a stabili dacă a fost abur, dacă a fost fum, dacă a fost flacără sau nu (...). La prima vedere, după ce am deschis unitatea de climatizare a unităţii exterioare, am observat că poate să fie şi abur, poate să fie şi fum, vom verifica în amănunt", a spus Orlando Şchiopu, care a condus intervenţia.El a precizat că este vorba despre un echipament dat în folosinţă în octombrie anul trecut şi a fost verificată de curând."Din ceea ce ştiu până acum, incendiul a fost anunţat de personalul de pe locul de muncă şi dânşii au spus că au văzut flacără. Este un echipament aflat în folosinţă, avea şapte pacienţi înăuntru, dintr-un maxim de 12 locuri. Când am ajuns, nu am găsit flacără, nu am găsit degajări de fum, înăuntru, unde erau cei şapte pacienţi, nu a pătruns nici abur, nici fum, erau în stare normală pacienţii. Împreună cu firma care asigură service-ul vom face verificări. Noi am desfăcut unitatea de climatizare, nu se văd cabluri arse, nu se văd probleme deosebite la instalaţia de ventilaţie", a mai spus şeful ISUBIF.Colonelul Orlando Şchiopu a susţinut o declaraţie de presă la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", alături de ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu şi managerul institutului, Beatrice Mahler.În zona în care erau făcute declaraţiile a ajuns şi senatorul Diana Şoşoacă. Aceasta i-a cerut ministrului Sănătăţii să demisioneze, acuzându-l că este responsabil pentru incidentele produse în ultima perioadă în spitalele din România. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: George Onea, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: LIVE UPDATE Intervenţie a pompierilor la Institutul "Marius Nasta"; Raed Arafat spune că nu sunt probleme