Ciolacu: Actuala guvernare doreşte închiderea minelor; este o ură personală faţă de aceşti oameni

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa, luni, la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene care va avea loc la Bruxelles, agenda propriu-zisă incluzând discuţii privind relaţiile Uniunii Europene cu Rusia, situaţia din Hong Kong, elaborarea Busolei Strategice a UE, precum şi un dialog prin video-conferinţă cu noul secretar de stat al SUA, Antony Blinken. I look fwd to an exchange of views tomorrow during #FAC w/@ABlinken. As a strong #StrategicPartner of ????, RO supports t/consolidation of #TransatlanticPartnership as a community of shared values&security. I welcome US intention to organize a #DemocracySummit & reaffirm RO support— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) February 21, 2021 În cadrul reuniunii, la capitolul Afaceri Curente, miniştrii europeni şi Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate Josep Borrell vor aborda pe scurt teme precum situaţia din Myanmar, Etiopia, Sahel, Belarus, dosarul nuclear iranian, vor dezbate Comunicarea Comisiei Europene privind Vecinătatea Sudică şi Comunicarea Comisiei Europene privind multilateralismul, a informat un comunicat al MAE.În ceea ce priveşte situaţia din Myanmar, ministrul Bogdan Aurescu va reitera condamnarea loviturii de stat militare şi se va pronunţa pentru respectarea opţiunii democratice a alegătorilor, putând fi luată în considerare inclusiv adoptarea de măsuri restrictive ale UE, care să conducă la reinstaurarea proceselor şi instituţiilor democratice.Inclusiv în exercitarea calităţii de preşedinţie în exerciţiu a Comunităţii Democraţiilor, ministrul român de externe va evidenţia necesitatea apărării democraţiei în lume, în special în statele unde aceasta este ameninţată, aşa cum este cazul Myanmar, şi va evoca declaraţia recentă a statelor membre ale Consiliului Guvernator al Comunităţii Democraţiilor cu privire la situaţia din Myanmar, în contextul exercitării Preşedinţiei române a Comunităţii Democraţiilor, a precizat MAE.Discuţia cu privire la relaţiile UE cu Rusia are loc în contextul vizitei Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, la Moscova (5-6 februarie 2021) şi în pregătirea dezbaterilor pe subiect din cadrul Consiliului European din martie 2021.Ministrul român va sublinia că vizita la Moscova indică faptul că relaţiile UE-Rusia se află într-un moment important de inflexiune şi va sublinia necesitatea unităţii UE pentru menţinerea credibilităţii ca actor de politică externă. El va arăta că este necesară adaptarea conduitei strategice a UE faţă de Rusia având în vedere modul asertiv în care Rusia se raportează la UE, după cum a rezultat inclusiv în urma vizitei recente a Înaltului Reprezentant Borrell.Bogdan Aurescu va exprima susţinere pentru adoptarea de noi măsuri restrictive în contextul ultimelor evoluţii din Rusia în ceea ce priveşte cazul Navalnîi şi va reitera importanţa unei bune pregătiri a dezbaterii de la Consiliul European din 25-26 martie, potrivit MAE.De asemenea, şeful diplomaţiei române va accentua necesitatea unui angajament politic mai puternic cu statele din Parteneriatul Estic.În cadrul schimbului de opinii cu secretarul de stat american, Antony Blinken, ministrul Bogdan Aurescu va arăta că parteneriatul transatlantic este indispensabil pentru ambele maluri ale Atlanticului şi va reitera necesitatea consolidării cooperării UE-SUA, pe care România o susţine inclusiv în calitate de partener strategic al SUA, a mai informat MAE.Astfel ministrul român de externe va exprima convingerea că, doar împreună, ca membri ai aceleiaşi comunităţi de valori şi de securitate, pot fi gestionate provocările globale actuale, poate fi reformat sistemul multilateral şi consolidată ordinea internaţională bazată pe reguli.Totodată, Bogdan Aurescu va saluta intenţia preşedintelui SUA, Joe Biden, de a organiza un Summit al Democraţiilor şi va arăta că România, în calitate de Preşedinţie a Comunităţii Democraţiilor, este pregătită să contribuie la concretizarea acestei iniţiative.Ministrul Aurescu va saluta totodată prima discuţie la CAE privind elaborarea Busolei Strategice, document important pentru orientarea evoluţiilor viitoare de la nivel european în domeniul securităţii şi apărării, în pregătirea discuţiilor liderilor UE din 25-26 februarie pe acest subiect şi va arăta că rolul principal în acest proces aparţine statelor membre, context în care ghidajul pe care liderii îl vor oferi este esenţial.El sublinia că, în viziunea României, rezilienţa şi parteneriatele sunt elemente-cheie în dezvoltarea cooperării europene în materie de securitate şi apărare.Totodată, ministrul Aurescu va evoca importanţa rezilienţei care poate fi obţinută prin consolidarea cooperării cu organizaţiile internaţionale (NATO), aprofundarea dialogului strategic cu partenerii, în special SUA, şi prin continuarea dezvoltării de capacităţi UE civile şi militare.Înaintea reuniunii CAE, ministrul Bogdan Aurescu va participa, alături de mai mulţi omologi, la o întâlnire informală cu reprezentanţi ai echipei lui Alexei Navalnîi, a mai precizat comunicatul MAE. 